Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Сделать платеж пользователи смогут прямо в социальных сетях с помощью чат-ботов. Они будут выбирать вид перечисления (садага или одна из разновидностей закята), затем распределят его между благотворительными фондами, которые тоже выберут сами. Отмечается, что в число фондов включены реально существующие проекты с прозрачной системой отслеживания поступивших на счета денег. Также чат-бот PayZakat будет отправлять пользователям актуальную обратную связь, которая собрана в режиме реального времени.

Платформа стала победителем первой волны акселератора Sber#Up для сотрудников банка. Сбербанк уже подписал соглашение с ООО «ПэйЗакят», согласно которому банк покупает 25% компании.

Как отмечает Сбербанк, платформа может стать глобальной цифровой системой для сбора пожертвований и превратиться в универсальный маркетплейс. Сегодня суммарные сборы закята в мире превышают $500 млрд в год, большая часть из них выплачивается наличными.