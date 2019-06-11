Умер участник шоу «Голос» Сафиулин

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.

«Алексей скоропостижно скончался от сердечного приступа в своей квартире», — рассказала она. Жена артиста опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что он утонул.

Прощание с Сафиулиным пройдет 13 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщается на его странице в Instagram.

Ранее StarHit со ссылкой на друзей семьи сообщил, что 44-летний Сафиулин утонул, заснув в ванной в ночь на 9 июня. У артиста остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

Алексей Сафиулин родился вырос в Москве, закончил вокальное отделение ГИТИСа. Играл на сценах Московского музыкального театра, московской академической филармонии и Мариинского театра.