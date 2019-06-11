В Якутии ушел в отставку министр по развитию Арктики

В Якутии ушел в отставку министр по развитию Арктики

Министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха Александр Саввинов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации республики.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал заявление. С чем связано решение Саввинова, не сообщается.

Саввинов возглавил министерство с момента его образования — в декабре 2018 года. До этого он работал в органах исполнительной власти по Дальневосточному округу. В сентябре 2018 года Саввинов участвовал в выборах мэра Якутска.