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AMD $40 (+18,45%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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В Якутии ушел в отставку министр по развитию Арктики

Министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха Александр Саввинов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации республики.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал заявление. С чем связано решение Саввинова, не сообщается.

Саввинов возглавил министерство с момента его образования — в декабре 2018 года. До этого он работал в органах исполнительной власти по Дальневосточному округу. В сентябре 2018 года Саввинов участвовал в выборах мэра Якутска.

Теги: Республика Саха (Якутия), отставка, Арктика
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