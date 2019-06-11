Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору средств от насекомых

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбирать и использовать средства защиты от укусов насекомых (репелленты). Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В состав репеллентов — веществ, которые запахом отпугивают насекомых, могут входить как синтетические вещества, так и натуральные (эфирные масла гвоздики, герани, эвкалипта и другие).

Некоторые из них (гели, кремы, лосьоны карандаши, эмульсии и салфетки) можно использовать только на коже, другие (аэрозоли и спреи) и на коже, и на одежде. При этом, отмечает Роспотребнадзор, распыленные на одежду спреи менее токсичны для человека, а эффект от них длится дольше — несколько суток против нескольких часов в случае с гелями. Для защиты детей репелленты можно использовать только на одежде.

Эффект от средства для защиты против насекомых продлится в зависимости от концентрации веществ в составе. При 3–5% репеллент будет действовать до двух часов, при 10–20% — до трех, а при 30–50% — более четырех часов. Отмечается, что средств длительной защиты от насекомых, разрешенных для детей, не существует.

При выборе средства Роспотребнадзор советует следить, чтобы у него было свидетельство о госрегистрации, а также внимательно прочитать этикетку, где указано назначение средства, способы его применения и меры предосторожности.