СК начал проверку информации о драке со стрельбой в чеченской школе

СК начал проверку информации о драке со стрельбой в чеченской школе

Следователи начали доследственную проверку появившегося видеоролика, на котором учащиеся одной из школ в Грозном устроили массовую драку, которая сопровождалась стрельбой со стороны неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской республике.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе Грозного. Стрельба велась из автоматического оружия, добавили следователи.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. В СК отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По данным телеканала НТВ, драка произошла возле школы № 54. В ней приняли участие ученики двух школ, которые пришли сдавать основной госэкзамен (ОГЭ). Школьников пытались разнять полицейские. Один из сотрудников правопорядка ударил ученика. По предварительной версии, огонь из автоматического оружия велся со стороны полицейских, которые выстрелами в воздух пытались остановить драку.