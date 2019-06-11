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Политика ,  
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Умер депутат заксобрания Петербурга Павел Зеленков

На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Скончался Павел Зеленков», — заявил он. При этом Милонов не сообщил причины смерти депутата. Он лишь заявил, что Зеленков скончался скоропостижно.

Источник из фракции «Единая Россия, в которой состоял Зеленков, подтвердил «Фонтанке» эту информацию. «Толком никто не понимает, как это произошло, может быть, это тромб или что-то с сердцем», — сказал он.

Павел Зеленков стал депутатом законодательного собрания Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу № 21 в 2016 году. До этого занимал должность главы муниципального округа Звездное. Также он был членом бюджетно-финансового комитета заксобрания Санкт-Петербурга и членом постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству высшего законодательного органа Петербурга.

Теги: депутат, заксобрание, Санкт-Петербург, смерть
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