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United Technologies $149 (+15,5%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,45%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
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Политика ,  
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Путин обсудил ситуацию в Персидском заливе с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом аль Нахайяном. Стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в Персидском заливе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметили в Кремле, разговор прошел по инициативе арабской стороны. Лидеры обсудили реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, которая была подписана в прошлом году. «Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», — отмечается в сообщении. Политики обменялись мнениями о ситуации в Персидском заливе. Путин и аль Нахайян договорились о продолжении контактов.

В феврале 2019 года, как сообщал ТАСС, Вооруженные силы ОАЭ купили у России партию 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3. Стоимость контракта составила $21,4 млн.

Теги: Владимир Путин, ОАЭ, Персидский залив
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