Путин обсудил ситуацию в Персидском заливе с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом аль Нахайяном. Стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в Персидском заливе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметили в Кремле, разговор прошел по инициативе арабской стороны. Лидеры обсудили реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, которая была подписана в прошлом году. «Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», — отмечается в сообщении. Политики обменялись мнениями о ситуации в Персидском заливе. Путин и аль Нахайян договорились о продолжении контактов.

В феврале 2019 года, как сообщал ТАСС, Вооруженные силы ОАЭ купили у России партию 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3. Стоимость контракта составила $21,4 млн.