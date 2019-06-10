Медведев посетит Большой адронный коллайдер в Женеве

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправился в Женеву с двухдневным визитом, сообщается на сайте кабмина. В программе поездки — участие в конференции Международной организации труда и осмотр Большого адронного коллайдера в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).

Как ожидается, в первый день Медведев спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера, который участвует в эксперименте ATLAS. В рамках эксперимента ATLAS ученые исследуют столкновения протонов.

Также премьер встретится с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах Европейского центра ядерных исследований участвуют 8 тыс. специалистов, из них около 1 тыс. российских.

На переговорах с директором ЦЕРН Фабиолой Джанотти российский премьер планирует обсудить расширение сотрудничества и российское участие в разработках центра.