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Schlumberger $50 (+39,24%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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В Казани произошел пожар на пороховом заводе

На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. м. Его удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет, угроза пороховым и взрывчатым веществам также отсутствует, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Татарстана.

В 15:52 поступило сообщение о пожаре на территории порохового завода, горела кровля четырехэтажного производственного здания. В 16:54 МЧС отчиталось о локализации возгорания. К тушению пожара были привлечены 93 человека и 32 единицы техники. Из них от МЧС 77 человек и 23 единицы техники.

Как уточнили в МЧС, пламя вспыхнуло в законсервированном здании, где проходили ремонтные работы. Кровля загорелась из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ, передает «РИА Новости».

Казанский государственный казенный пороховой завод расположен в Кировском районе Казани.

Теги: пожар, Казань, происшествие, новости РБК
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