В Казани произошел пожар на пороховом заводе

На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. м. Его удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет, угроза пороховым и взрывчатым веществам также отсутствует, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Татарстана.

В 15:52 поступило сообщение о пожаре на территории порохового завода, горела кровля четырехэтажного производственного здания. В 16:54 МЧС отчиталось о локализации возгорания. К тушению пожара были привлечены 93 человека и 32 единицы техники. Из них от МЧС 77 человек и 23 единицы техники.

Как уточнили в МЧС, пламя вспыхнуло в законсервированном здании, где проходили ремонтные работы. Кровля загорелась из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ, передает «РИА Новости».

Казанский государственный казенный пороховой завод расположен в Кировском районе Казани.