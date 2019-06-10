Ульяновская область первой перешла на российский шрифт в документах

Ульяновская область первой перешла на российский шрифт в документах

Ульяновская область стала первым российским регионом, который закрепил применение отечественного шрифта PT Astra Serif в документах. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Губернатор области подписал соответствующий указ 20 мая. Отмечается, что этот шрифт является метрически идентичным аналогом американского Times New Roman.

В июле 2018 года вступил в силу ГОСТ Р 7.0.97-2016, определяющий стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу. В нем отмечается, что при составлении документов нужно использовать свободно распространяемые бесплатные шрифты. Однако большинство ведомственных инструкций предписывают пользоваться платным Times New Roman. При этом компания-правообладатель этого шрифта Monotype Imaging запретила включать его в российские операционные системы из-за санкций.

«Применение ГОСТ Р 7.0.97-2016 подчеркивает важность и необходимость комплексного применения стандартов в ходе импортозамещения и совершенствования ведомственной и корпоративной нормативной базы», — отметил замруководителя Росстандарта Антон Шалаев.