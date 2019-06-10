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Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

В понедельник, 10 июня, шахтеры в селе Смереков Львовской области Украины перекрыли трассу, ведущую к границе страны с Польшей, сообщает портал «Львовская мануфактура новостей». Аналогично поступили и шахтеры в другом селе той же области — Воля-Высоцкая.

В первом случае трассу перекрыли около сотни шахтеров, во втором — около 60. По данным издания, они пошли на это из-за того, что им три месяца не платят зарплаты.

«Нет отгрузки угля. Ничего с ним не делают, потому что не из чего платить зарплаты. Нам уже надоело выпрашивать», — сказал порталу председатель профсоюза шахты «Лесная» Владимир Золочевский.

В сообщении говорится, что трасса перекрыта не полностью: шахтеры пропускают по пять автомобилей каждые 15 минут.

О ситуации также сообщает телеканал ТСН. По его данным, долг перед шахтерами по зарплате составляет более 200 млн грн (около 490 млн руб. — РБК). Из-за акции протеста прекратили работу шесть шахт во Львовской области.

Теги: Украина, шахтеры
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