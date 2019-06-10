В Кремле назвали лауреатов госпремии

На брифинге в Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии России 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Полный список лауреатов опубликован на сайте Кремля.

Специальный брифинг по этому поводу провели помощник президента Андрей Фурсенко и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Владимир Толстой.

Так, премии в области литературы и искусства удостоен пианист и солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности получил госпремию композитор Родион Щедрин. За вклад в развитие отечественной литературы отметили писателя, литературоведа Павла Басинского.

Директора национального парка «Кенозерский» Елену Шатковскую наградили премией за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Валерий Митрофанов, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов и академик РАН, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения, Владислав Пустовойт удостоились премий за вклад в исследование возможности регистрации гравитационных волн. В 2016 году подобные разработки позволили реализовать проект обсерватории LIGO, где и были открыты гравитационные волны.