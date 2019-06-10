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Schlumberger $50 (+39,35%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,53%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Опубликовано видео с головой волка возрастом 40 тыс. лет из Якутии

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись, на которой показана отрубленная голова волка возрастом примерно 40 тыс. лет. Сообщается, что кадры предоставлены отделом изучения мамонтовой фауны якутской Академии наук.

Как пояснил канал со ссылкой на исследователей, останки животного обнаружил местный житель на берегу реки Индигирка на севере Якутии еще в 2018 году, однако голову начали изучать только сейчас. Отмечается, что речь идет о молодом волке возрастом 2–4 года, его мозг и мягкие ткани оказались не повреждены.

«Это уникальное открытие первых в истории останков полностью выросшего плейстоценового волка с сохраненной тканью», — уточнили ученые, которые в дальнейшем планируют провести исследование ДНК млекопитающего.

Теги: Якутия, Волк, видеозапись
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