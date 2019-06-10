Напавшие на деревню в Мали убили около сотни человек

Около сотни человек погибли при нападении на деревню в центральной части Мали, сообщает Би-би-си. По его данным, подвергшаяся атаке деревня была населена догонами — одним из национальных меньшинств Мали, среди представителей которого распространены занятие охотой и традиционные языческие верования, а также довольно много христиан (подавляющее большинство населения Мали — мусульмане).

О гибели около сотни жителей деревни в результате ночной атаки на догонскую деревню сообщает и Reuters со ссылкой на представителей местной власти.

В марте 2019 года неизвестные боевики, которые, по одной из версий, были догонами по происхождению, напали на населенную мусульманами-фульбе (в большинстве своем скотоводы) деревню Огоссагу и убили около 160 человек. После этого связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена на территории России) совершили несколько нападений на малийских военных и селения догонов. Атаки называли местью за резню в Огоссагу.