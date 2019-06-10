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Евро/Доллар $1,16 (+2,65%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Минэк предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Минэкономразвития предлагает продлить срок действия нулевой экспортной пошлины на пшеницу до июля 2021 года, передает ТАСС. Проект соответствующего постановления правительства разработан ведомством. Уточняется, что документ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

В мае о необходимости продлении нулевой пошлины на экспорт пшеницы сроком на один год говорил Минсельхоз. Проект постановления кабмина, разработанный ведомством, был опубликован на федеральном портале правовых актов.

Как отмечали авторы инициативы, в России ожидается урожай в 118 млн т пшеницы, который полностью покроет спрос на внутреннем рынке, а также создаст предпосылки для экспорта зерна. Экспорт в новом сельскохозяйственном году (июль 2019 года — июнь 2020 года) оценивается ведомством в 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.

Пошлина на экспорт пшеницы из России действует с 1 июля 2015 года. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года, в 2018 году правительство продлило ее до июля 2019 года.

Теги: Минэкономразвития, экспорт зерна
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