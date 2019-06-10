В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru. Инцидент, по его данным, произошел 9 июня. Проверкой обстоятельств гибели ребенка сегодня занялись следователи, говорится в сообщении местного управления СКР.

По предварительной информации, мальчик играл во дворе дома, однако с наступлением вечера не вернулся домой. Поиски не дали результата, в итоге мама ребенка обратилась в полицию.

На следующий день в час ночи тело мальчика обнаружил дядя ребенка в холодильнике «Зил», который находился в сарае во дворе и использовался для хранения муки. «Дверца холодильника, — указали сотрудники правоохранительных органов, — была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи».

На место происшествия прибыли следователи. В настоящий момент для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинское исследование, отметили в ведомстве. Издание «Версия Саратов» пишет, что мальчик задохнулся.