Вице-губернатор Астраханской области ушел в отставку

Главы кабинета министров Астраханской области и вице-губернатор региона Расул Султанов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Заявление Султанова удовлетворил временно исполняющий обязанности Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Отставка Султанова произошла на фоне недавней отставки врио астраханского губернатора Сергея Морозова, проработавшего на этом посту с сентября 2018 года. В январе 2019 года источники РБК сообщали, что Морозов пойдет на губернаторские выборы в сентябре в качестве самовыдвиженца. Однако 5 июня Владимир Путин сменил его заместителем полпреда президента в СКФО Игорем Бабушкиным. Это решение, как сообщали близкие к Морозову источники, было для бывшего главы региона неожиданностью. В тот же день стало известно, что Сергей Морозов перейдет на работу в спецслужбы.