Отбившийся от напавшего медведя житель Тувы откусил ему язык

Житель Тувы отбился от напавшего на него медведя, укусив его за язык, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 2 июня. Как уточняет ТАСС, пострадавший — 29-летний мужчина из поселка Хут. Он находился в лесу на территории природного заказника «Хутинский» вместе с двумя знакомыми. По его словам, он собирал опавшие сухие рога оленей, когда на него напал медведь. Мужчина заявил, что ему удалось отбиться после того, как он откусил животному язык. В результате инцидента он попал в больницу с укусами в районе головы, рук и живота.

«Действительно, да, потерпевший это говорит. Это его слова, охотнадзор медведя ни живого, ни мертвого пока нашел. Но мужчина остался жив, наверное, он, что-то такое сделал, что медведь испугался и убежал», — рассказали ТАСС в полиции.

Всех троих, отмечает «РИА Новости», привлекли к административной ответственности за нарушение противопожарного режима. В регионе до 21 июня полностью запрещено посещение лесов.