На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области. По данным «Сахалин. Инфо», несколько рыбаков заметили погибшего, доставили на берег и позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Следствие устанавливает причину гибели 64-летнего мужчины. Внешних повреждений на его теле не обнаружено, уточнил «РИА Новости» представитель следственного управления СК РФ по региону.

Владимир Хапалов руководил администрацией Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы. Его отправили в отставку из-за уголовного дела об избиении пенсионерки. В 2011 году Хапалов был приговорен к четырем годам условно по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

В ноябре 2009 года Хапалов в ночное время пытался попасть в здание администрации, которое в тот день охраняла 69-летняя жительница Шахтерска. Пенсионерка открыла дверь не сразу, экс-глава заставил ее написать заявление об увольнении, а затем избил.