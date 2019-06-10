Под Калиниградом загорелся цех лакокрасочной продукции

В Калининградской области загорелся цех по производству красок, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

«Горит цех на площади 60 на 20 кв. метров. Это цех по производству автомобильных красок. Привлечено 15 единиц техники и 46 человек личного состава», — сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Как уточнили ТАСС в министерстве, пожар произошел в городе Советске, существует угроза перехода огня на соседнее здание. «РИА Новости» отмечает, что горит цех лакокрасочного завода «Балтик Коатингс».