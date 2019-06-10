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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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ФАС проверит рекламу прошлогоднего концерта «Касты»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве завело дело против сервиса по продаже билетов Ponominalu.ru, заподозрив его в нарушении закона о рекламе в связи с концертом группы «Каста» в 2018 году. Об этом сообщается на сайте службы.

Реклама выступления «Касты» появилась осенью прошлого года во «ВКонтакте». Сообщалось, что 5 января группа даст большой концерт, а стоимость билетов на него начинается от 1500 руб. ФАС отмечает, что, когда покупатель решал приобрести билеты, выяснялось, что минимальная сумма заказа — 1650 рублей. Реклама не предупреждала о возможных сервисных сборах и комиссиях на покупку билетов онлайн, тогда как купить билеты на сайте без них невозможно, уточняет служба.

Рассматривать дело планируется 26 июня. Если будет доказана вина сервиса, он может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. руб.

Теги: УФАС, рэп, проверка, билеты, Реклама
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