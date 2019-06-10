Замглавы Барнаула стал фигурантом дела о миллионной взятке

В отношении замглавы администрации Барнаула возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере более 1 млн руб. за заключение муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Altapress отмечает, что речь идет о вице-мэре по городскому хозяйству Александре Алексеенко. Чиновник был уволен 6 июня после появления информации о его задержании сотрудниками ФСБ.