Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,46 64,35 EUR Нал. 74,01 72,88 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 689,10 +49,90 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,16 (+2,34%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Евро/Доллар $1,16 (+2,34%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Как определить объективную цену московской новостройки Pro, 09:15 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 09:08 В Бурятии началась проверка после аварийной посадки самолета Ан-2 Общество, 09:05 Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра Общество, 09:04 Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту Общество, 08:47 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 08:38 Радар изменений: как предсказывать будущее рынка потребительских товаров Pro, 08:35 Адмирал оценил действия российских моряков при сближении с крейсером США Общество, 08:35 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого Общество, 08:23 Почти сотню горняков эвакуировали из-за аварии на шахте в Кузбассе Общество, 08:17 ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян Общество, 08:07 Летевший из Москвы в Томск лайнер сел в Екатеринбурге из-за неисправности Общество, 08:03 Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России Технологии и медиа, 08:00 Александр Жаров — РБК: «Настало время перейти к надзору за услугами» Технологии и медиа, 08:00
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за трехголового монстра. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

9 июня в Финском заливе пограничники получили сигнал о неопознанном судне, которое не удавалось идентифицировать из-за плохой видимости. Для его проверки направили катер. Его экипаж сообщил о странном объекте, который в Facebook береговой охраны назван трехголовым морским монстром.

Запись в facebook пользователя Suomenlahden merivartiosto / Finska vikens sjöbevakningssektion

В ходе проверки было установлено, что это российская яхта, на борту которой находилось семь человек. Она следовала через воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло. Яхта стилизована под древнерусскую ладью, экипаж также был в костюмах.

Теги: пограничники, Финляндия, яхта
Материалы по теме
Яхта загорелась и затонула у берегов Афин
Общество
Около греческого острова Миконос затонула яхта стоимостью $11 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter