Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за трехголового монстра. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

9 июня в Финском заливе пограничники получили сигнал о неопознанном судне, которое не удавалось идентифицировать из-за плохой видимости. Для его проверки направили катер. Его экипаж сообщил о странном объекте, который в Facebook береговой охраны назван трехголовым морским монстром.

Запись в facebook пользователя Suomenlahden merivartiosto / Finska vikens sjöbevakningssektion

В ходе проверки было установлено, что это российская яхта, на борту которой находилось семь человек. Она следовала через воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло. Яхта стилизована под древнерусскую ладью, экипаж также был в костюмах.