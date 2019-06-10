Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое и на что обращать внимание перед покупкой. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Выделяют несколько видов мороженого в зависимости от его процента жирности: молочное (не более 7,5% массовой доли молочного жира), сливочное (8-11,5% молочного жира), пломбир (не менее 12% молочного жира), кисломолочное (не более 7,5% молочного жира) и с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров), в нем жира должно быть не более 12%.

В первую очередь важно обратить внимание на название. Если мороженое с заменителем молочного жира, это должно полностью прописываться на этикетке. Там не должно быть указаний «молочное», «сливочное» или «пломбир». Кроме того, на этикетке должно быть указано, использовались ли при изготовлении растительные жиры. В этом случае, отмечает Роспотребнадзор, цена будет значительно ниже.

В рецепте мороженого допускаются камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401), а также другие стабилизаторы и загустители.

У мягкого мороженого небольшой срок хранения, глазурированное может храниться дольше. Для второго признаком качества Роспотребнадзор называет легко откалывающиеся кусочки глазури и отсутствие деформации.