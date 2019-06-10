Двое прапорщиков ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на мине в районе села Водяное, расположенного в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на начальника пресс-службы управления народной милиции Даниила Безсонова.

По его словам, погибли двое прапорщиков «36-й бригады морской пехоты, прибывающей на ротацию 79-й десантно-штурмовой бригады». Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что военные не знали карт минных полей.

Также Безсонов рассказал, что 8 июня военнослужащий ВСУ при несоблюдении правил обращения с оружием, выстрелил себе из автомата в ногу.

Глава пресс-службы отметил, что украинская армия с начал минувшей недели наращивает интенсивность огня по территории ДНР, используя тяжелые артиллерийские орудия калибра 152 мм. Он добавил, что ежедневно количество нарушений увеличивается.