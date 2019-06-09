Общество , 22:13
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В Шереметьево затопило один из терминалов из-за ложной пожарной тревоги
Противопожарная система сработала в одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Пользователи соцсетей опубликовали видеокадры происшествия. На них видно, что из-за сработавшей противопожарной системы территорию терминала затопило водой.
Как пояснили агентству в пресс-службе аэропорта, сигнализация сработала из-за задымившейся микроволновой печи.
«Причины установлены: в аптеке на первом этаже терминала B задымилась микроволновая печка, и в результате система сработала», — добавили в пресс-службе.
Последствия ложного срабатывания системы полностью устранили в 17:30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.