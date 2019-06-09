В Шереметьево затопило один из терминалов из-за ложной пожарной тревоги

В Шереметьево затопило один из терминалов из-за ложной пожарной тревоги

Противопожарная система сработала в одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Пользователи соцсетей опубликовали видеокадры происшествия. На них видно, что из-за сработавшей противопожарной системы территорию терминала затопило водой.

Как пояснили агентству в пресс-службе аэропорта, сигнализация сработала из-за задымившейся микроволновой печи.

«Причины установлены: в аптеке на первом этаже терминала B задымилась микроволновая печка, и в результате система сработала», — добавили в пресс-службе.

Последствия ложного срабатывания системы полностью устранили в 17:30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.