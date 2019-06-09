На автовокзале Уфы мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья

Мужчина на территории автовокзала в Уфе открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате погиб мужчина и ранена девушка, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, 25-летний подозреваемый несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в мужчину 1994 года рождения и девушку 1995 года рождения, находящихся в автомобиле LADA Priora. В результате мужчина скончался на месте, девушку госпитализировали. Причиной конфликта стал денежный долг, отмечают следователи.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, однако его задержали сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.