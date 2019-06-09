Реку Рось на Украине загрязнил упавший фургон с крадеными химикатами

На Украине в реку Рось попали химикаты после падения в ее приток автомобиля с инсектицидом. По данному факту полиция завела уголовное дело, сообщается на сайте управления национальной полиции по Винницкой области.

Инцидент произошел 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района. Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz Sprinter во время транспортировки химикатов съехал с проезжей части и упал в приток реки Рось. Машина загорелась, пламя позднее потушили спасатели.

По данным полиции, химикаты похитили из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. По факту инцидента завели уголовное дело по ч.1 ст.242 УК Украины (нарушение правил охраны вод).

Как указывает патрульная полиция области на своей странице в Facebook, жителей районов попросили временно воздержаться от ловли рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки и ее притоков.

В пресс-службе Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области сообщили, что после инцидента на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.