Армия Израиля заявила о поджоге пассажирами прибывшего в страну судна

Пассажиры грузового судна, следующего из Турции в Израиль, подожгли корабль, пишет Haaretz со ссылкой на заявление Армии Израиля.

Как сообщил представитель военных, в ночь на 9 июня ЦАХАЛ был информирован о том, что «неустановленные персоны» устроили пожар на иностранном корабле, который пришвартован в районе северного побережья страны. Haaretz со ссылкой на мониторинговый ресурс Vesselfinder уточняет, что речь о судне, которое ходит под панамским флагом и вышло из турецкого порта в пятницу, 7 июня.

Военные выясняют, носил ли инцидент криминальный характер. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Какой ущерб был нанесен кораблю, неизвестно.