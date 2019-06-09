Жертвами ДТП в Нигерии стали 18 человек

Жертвами ДТП в Нигерии стали 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в результате ДТП в штате Ондо на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на власти.

Авария произошла 8 июня. Пассажирский автобус, ехавший по направлению к столице Абудже, столкнулся с грузовиком, который двигался в противоположную сторону. По данным агентства, грузовик потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге.

В результате столкновения оба транспортных средства загорелись, все пассажиры автобуса погибли.

Местное издание Punch со ссылкой на представителя полиции сообщает, что водители автобуса и грузовика скрылись с места происшествия.