Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, погиб. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в Соединенные Штаты. Предположительно, оно не смогло нормально пустить корни в почве.

Как уточняет издание, таможенная и пограничная служба США, которая подчиняется Министерству сельского хозяйства, устанавливает карантин относительно импорта растений, семян и почвы для избежания распространения болезней и инвазивных видов насекомых.

Ранее СМИ сообщали об исчезновении посаженного дерева

Эмманюэль Макрон с супругой Брижит посетили Белый дом 25 апреля 2018 года. Их визит был приурочен к 250-летию отношений между США и Францией. Президентская чета вместе с Дональдом и Меланьей Трамп высадила во дворе резиденции американского лидера дуб, привезенный из Франции. Саженец был взят в местечке Белло, где в июне 1918 года состоялась битва, в ходе которой французы и Корпус морской пехоты США совместно отразили немецкое наступление.