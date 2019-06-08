В Петербурге раллийный «КамАЗ» столкнулся с легковушкой

В центре Санкт-Петербурга гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. Никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу команды «КАМАЗ-мастер», которой принадлежит грузовик.

Отмечается, что автомобиль участвовал в пробеге спортивных маши в Санкт-Петербурге. «ДТП произошло на Суворовской площади в ночь на 8 июня. Колонна спортивных автомобилей, следовавшая в сопровождении машин ГИБДД, выстраивалась для экспозиции», — заявили в пресс-службе.

Легковая машина попыталась объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника ГИБДД, после чего произошло столкновение, уточнили в пресс-службе. Агентство сообщало, что у легковой Volvo смят капот, разбиты дверь и бамперы.