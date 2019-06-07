В Калмыкии по делу об убийстве арестовали двух экс-полицейских

В Калмыкии по делу об убийстве арестовали двух экс-полицейских

Суд в Элисте арестовал двух бывших сотрудников полиции, подозреваемых в соучастии в убийстве женщины. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Калмыкия.

По данным СК, 30 мая между сотрудником УМВД по Элисте и жительницей города произошел конфликт, в ходе которого полицейский задушил женщину. Для того, чтобы скрыть произошедшее, он вызвал на подмогу еще двоих полицейских. Подозреваемые вывезли тело женщины и оставили в трубе в Кетченеровском районе.

Сотрудники СК и МВД задержали двоих подозреваемых и объявили третьего в розыск.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемых в причастности к гибели 65-летней женщины уволили из органов внутренних дел.