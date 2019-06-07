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China Mobile $80 (+76,72%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока»

Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция идет на официальном сайте ПМЭФа.

Как отметил Путин, в Болгарии многие сожалеют, что проект так и не состоялся. Однако, по мнению президента, причины отказа понятны — это «ограничение суверенитета» Болгарии вследствие интеграции в ЕС.

«Европарламент принимает обязательные для исполнения на всей территории ЕС решений больше, чем в свое время Верховный Совет СССР принимал решений в отношении союзных республик», — заявил Путин.

Россия объявила о прекращении работы над «Южным потоком», который предполагал доставку природного газа в болгарскую Варну по дну Черного моря. В качестве причины прекращения работ в Москве назвали неконструктивную позицию Евросоюза и США.

Вместо этого Россия начала строительство «Турецкого потока», который предполагает строительство двух ниток газопровода (первая — для турецких потребителей, вторая — для Южной и Юго-Восточной Европы) и во многом повторяет путь газопровода «Южный поток».

Теги: «Южный поток», Болгария, потери, ПМЭФ-2019
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