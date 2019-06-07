Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море

Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«В рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия», — говорится на сайте.

Отмечается, что одна из подлодок тайно вошла в необходимый район в Японском море, обнаружила субмарину противника и атаковала ее торпедами. Назначенная к уничтожению лодка уклонилась и открыла контратаку. Подводники устроили отрыв от преследования с постановкой помех и ложных целей.

За выполнение упражнений в море отвечали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и суда вспомогательного флота.