Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

«Два поисково-спасательных вертолета и один вертолет из центра координации спасательных операций перевезли персонал с платформы Statfjord A на платформы Statfjord B и C и Gullfaks A», — говорится в сообщении.

Эвакуация сотрудников компания потребовалась, после того как в ночь на 7 июня с нефтяной платформой столкнулось судно снабжения, прибывшее для погрузочно-разгрузочных работ.

В результате инцидента никто из 276 человек, находившихся на платформе, не пострадал. Не пострадал также и экипаж грузового судна, которое смогло без какой-либо посторонней помощи отправиться в порт назначения. Компания проводит оценку причиненного ущерба.

В сообщении Equinor также говорится, что нефтедобыча в момент столкновения не велась, так как на платформе планово приостановлены работы.