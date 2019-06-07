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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

«Два поисково-спасательных вертолета и один вертолет из центра координации спасательных операций перевезли персонал с платформы Statfjord A на платформы Statfjord B и C и Gullfaks A», — говорится в сообщении.

Эвакуация сотрудников компания потребовалась, после того как в ночь на 7 июня с нефтяной платформой столкнулось судно снабжения, прибывшее для погрузочно-разгрузочных работ.

В результате инцидента никто из 276 человек, находившихся на платформе, не пострадал. Не пострадал также и экипаж грузового судна, которое смогло без какой-либо посторонней помощи отправиться в порт назначения. Компания проводит оценку причиненного ущерба.

В сообщении Equinor также говорится, что нефтедобыча в момент столкновения не велась, так как на платформе планово приостановлены работы.

Statfjord A — одна из старейших платформ на норвежском континентальном шельфе. Изначально планировалось, что она будет выведена из эксплуатации в 1999 году, но срок ее службы впоследствии несколько раз продлевался. В начале мая компания сообщила, что намерена демонтировать конструкцию в 2022 году.

Теги: нефтяная платформа, Северное море, эвакуация
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