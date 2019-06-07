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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока

Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке. Трех человек удалось спасти, поиски еще одного продолжаются, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 22.40 (15.40 мск) спасатели получили информацию о затонувшем катере районе острова Уши в бухте Новик. На его борту находилось четыре человека. На место происшествия прибыли спасатели. Они доставили на берег мужчин 1978 и 1969 годов рождения. Их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

В 01.00 на берегу острова Русский спасатели нашли третьего пассажира катера. Поиском четвертого мужчины занимаются спасатели Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Теги: Владивосток, судно, ГУ МЧС России
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