В Эстонии саперы нашли в артснаряде деньги времен царской России

В Эстонии саперы нашли в артснаряде деньги времен царской России

Эстонские саперы в ходе ликвидации снаряда, обнаруженного в Пярнуском уезде, обнаружили деньги времен Российской Империи. Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR (Eesti Rahvusringhääling) со ссылкой на спасательный департамент эстонмкого уезда Ляэнемаа.

Саперы отвезли снаряд на ликвидацию, однако в процессе ликвидации выяснилось, что купюры были запрятаны в 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны вместо взрывчатого вещества.

Как сообщил главный сапер группы Олег Шапкин, найденные банкноты были выпущены в период 1898-1910 годов. «Банкноты были в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела. Всего было различных купюр на сумму около 5100 рублей», — сказал Шапкин.

По словам директора департамента охраны памятников старины в сфере археологии Уллы Кадакас, обнаруженные в снаряде банкноты были специально спрятаны в нем от потенциальной угрозы.

Поскольку по находке предположительно можно установить ее владельца, она не является археологической, но представляет культурологическую важность. Кадакас выразила надежду, что местные жители вместе с представителями местных музеев смогут выяснить происхождение найденных банкнот.