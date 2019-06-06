Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк. В Грузии ее обвинили в торговле детьми. Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба по итогам встречи с заместителями генпрокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства.

«Мы выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми», — приводятся слова Кулебы на сайте украинского президента.

Расходы по отправке детей на родину возьмет на себя Госуправделами Украины.

Как пишет издание Грузия Online, супруги Юлия и Юрий Сусляк подозреваются в торговле детьми. В апреле текущего года женщину задержала полиция Грузии, куда женщина прилетела рейсом Москва — Тбилиси вместе с десятью несовершеннолетними детьми. Полицию насторожило, что четверо из них родились в 2017 году. Позже в МВД Грузии пояснили, что дело содержит признаки торговли людьми, после чего полиция приступила к расследованию инцидента. В 2018 году семья переехала в Россию из-за проблем с бизнесом у главы семьи.