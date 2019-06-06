«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

Торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС Банком запустит цифровую карту, с помощью которой покупатели смогут приобретать продукты в рассрочку. Как говорится в сообщении на сайте владельца «Перекрестка» X5 Retail Group (также владеет «Пятерочкой» и «Каруселью»), соответствующее соглашение стороны заключили в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Карта позволит клиентам «совершать покупки в кредит с льготным периодом», сообщает X5 Retail Group. Отмечается, что для одобрения кредитного лимита покупатели должны будут предоставить паспортные данные, оформление карт будет доступно во всех супермаркетах торговой сети.

Главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич назвала карту рассрочки «рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом».

Согласно финансовым результатам X5 за прошлый год, «Перекресток» впервые с 2008 года обогнал «Пятерочку» по темпам роста. По итогам года его выручка выросла на 23,5%, до 230,8 млрд руб.

