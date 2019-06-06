В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло на Минской улице. По предварительным данным, Lada Granta выполнила обгон на повороте, однако водитель не справился с управлением и машина выехала на пешеходную дорожку, где сбила девушку. После этого на большой скорости автомобиль врезался в жилой дом.

Мужчина, находившийся за рулем, а также два пассажира погибли на месте происшествия. Девушка-пешеход скончалась до приезда машины скорой помощи. Личности жертв устанавливаются.