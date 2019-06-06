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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Минобрнауки сообщило о проработке возможности работать по учебной визе

Министерство науки и высшего образования работает над упрощением визового режима для иностранных студентов, рассказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков на встрече со студентами в рамках ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

В частности он отметил, что иностранные студенты должны иметь такие же возможности по трудоустройству по специальности, как и российские, несмотря на то, что их виза учебная, а не рабочая. «Если специальность практикоориентированная и студент может начинать работать, пока учится, должны быть равные права у российских и у иностранных студентов», — указал Котюков.

Он добавил, что обязательное продление учебной визы каждый год — барьер для иностранных студентов, который министерство планирует устранить. «Сейчас готовятся документы, которые будут упрощать эту процедуру. Есть уже специальные площадки, где идет изменение миграционного законодательства, требований, с тем, чтобы оно работало в рамках проекта экспорта образования. Чтобы можно было уехать, показать хорошие результаты, получить на более льготных условиях продление учебной визы и возможность работы», — указал он.

В России остается только 5% иностранных студентов, отметил министр.

Теги: Министерство образования, визы
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