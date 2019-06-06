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ПМЭФ-2019 ,  
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Сечин заявил о проникновении Google и Facebook в нефтяную отрасль

Феномен, который необходимо отметить — начало проникновения в нефтегазовую отрасль технологических лидеров, большинство которых имеют американские корни. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает корреспондент РБК. Речь, по его словам, идет в частности о Google, Apple, Amazon и Facebook.

«Мы видим их значительные инвестиции в разработку универсальных технологических решений по обработке больших массивов данных, развитию альтернативных форм транспорта, включая беспилотные автомобили и экосистемы «экономики совместного использования», а также в мир финансово-валютных инструментов», — заявил Сечин. По его словам, инвестиции «осуществляются с невиданной до сих пор скоростью и по-настоящему в глобальном масштабе».

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Он допустил возможность того, что в ближайшем будущем за баррели нефти будут рассчитываться криптовалютой Facebook Global Coin, «что как минимум является доказательством того, что некоторые присутствующие здесь занимаются не тем бизнесом». «Вместе с этим у кого-то может появиться иллюзия, что технологические гиганты сделают энергетический рынок принципиально более прозрачным и эффективным, став панацеей в решении острых проблем современности», — заявил Сечин.

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«Большая гибкость часто означает большую волатильность, а цифровизация создает риски для сохранения коммерческой тайны и приводит к необходимости создания новых механизмов регулирования, дополнительного резервирования. Сегодня у технологических компаний нет качественных ответов на эти принципиальные вопросы», — отметил глава «Роснефти».

Он заявил, что хочет предостеречь коллег о «невероятной власти», которой обладают технологические компании. «Возможность использовать их глобальный статус и доступ к информации представляется слишком соблазнительной для силовых ведомств одной большой страны Нового Света», — добавил Сечин. По его мнению, есть вероятность того, что по мере вхождения американских технологических компаний на энергетический рынок «регуляторные, санкционные и таможенно-тарифные дисбалансы, скорее всего, усилятся».

Теги: Игорь Сечин, ПМЭФ, нефтяная отрасль
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