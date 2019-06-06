Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье». Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.

«Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем», — написал он.

По его словам, подозрение выдвинула Генеральная прокуратура. Лещенко уточнил, что подозрение было направлено Ющенко по почте.

«Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией с 1935 по 2007 год, когда она была передана в частную собственность. «Украинская правда» писала, что формальным владельцем «Межигорья» является компания «Танталит», которая, по данным издания, связана с семьей Януковича.