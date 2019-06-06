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Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье». Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.

«Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем», — написал он.

По его словам, подозрение выдвинула Генеральная прокуратура. Лещенко уточнил, что подозрение было направлено Ющенко по почте.

Политика
Резиденция Януковича под Киевом стала собственностью государства

«Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией с 1935 по 2007 год, когда она была передана в частную собственность. «Украинская правда» писала, что формальным владельцем «Межигорья» является компания «Танталит», которая, по данным издания, связана с семьей Януковича.

В августе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым «Межигорье» была выведена из государственной собственности. В ноябре того же года суд передал в собственность государства резиденцию «Межигорье».

Теги: Виктор Ющенко, подозрение, растрата, Межигорье, Виктор Янукович
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