В Махачкале загорелась кровля республиканского онкологического центра

В отделении радиологии онкологического центра в Махачкале произошло возгорание. На место происшествия выехали спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, площадь горения составила 800 кв. м. Пожар был локализован в 16:37. В ликвидации пожара задействованы 34 человека и девять единиц техники.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на главного врача онкоцентра Владимира Брежнева, никто из пациентов не пострадал. Всего из здания было эвакуировано четыре человека. Из них двое — пациенты и два сотрудника медперсонала, добавил Брежнев. Позднее МЧС уточнило, что эвакуировали шесть человек (четверо из них — медперсонал).