«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»

Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города». Продавцом выступил системный интегратор ГК «Форпост», входящий в «ИКС Холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова. У компании остается 49% «КорКласса». Об этом РБК рассказали стороны сделки. Сумму сделки они назвать отказались.

В июне 2018 года «КорКласс» (на тот момент компания называлась «Техноинвестпроект») у его тогдашнего владельца приобрел «МегаФон» за 530 млн руб. В январе 2019 года «МегаФон» продал 100% «КорКласс» «ИКС Холдингу» уже за 640 млн руб.

«КорКласс» занимается созданием информационно-аналитических центров для контроля показателей регионов, разработкой продуктов для экологического мониторинга, а также развитием направления интернета вещей (IoT) в рамках построения «умных» городов. Решения компании внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай. Кроме того, «КорКласс» совместно с «Ростехом» реализует проект гидрохимического мониторинга озера Байкал.

Финансовые показатели «КорКласса» не раскрываются. Как пояснял в интервью газете «Ведомости» Антон Черепенников в марте этого года, «КорКласс» не приносит компании денег, но позволяет разобраться в рынке «Безопасных городов».

В марте 2018 года «Ростелеком» представил новую стратегию развития компании на 2018–2022 годы, которая предполагает «переход к платформенной бизнес-модели» по примеру таких компаний, как Amazon, Apple, Google, и др. Новая стратегия должна позволить увеличить выручку «Ростелекома» до 375 млрд руб. к 2022 году. Оператор планировал направлять от 1 до 5% выручки на инвестиции в высокие технологии, такие как виртуальные сети, искусственный интеллект, индустриальный интернет, безопасность, биометрия.