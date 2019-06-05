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Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»

Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города». Продавцом выступил системный интегратор ГК «Форпост», входящий в «ИКС Холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова. У компании остается 49% «КорКласса». Об этом РБК рассказали стороны сделки. Сумму сделки они назвать отказались.

В июне 2018 года «КорКласс» (на тот момент компания называлась «Техноинвестпроект») у его тогдашнего владельца приобрел «МегаФон» за 530 млн руб. В январе 2019 года «МегаФон» продал 100% «КорКласс» «ИКС Холдингу» уже за 640 млн руб.

«КорКласс» занимается созданием информационно-аналитических центров для контроля показателей регионов, разработкой продуктов для экологического мониторинга, а также развитием направления интернета вещей (IoT) в рамках построения «умных» городов. Решения компании внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай. Кроме того, «КорКласс» совместно с «Ростехом» реализует проект гидрохимического мониторинга озера Байкал.

Финансовые показатели «КорКласса» не раскрываются. Как пояснял в интервью газете «Ведомости» Антон Черепенников в марте этого года, «КорКласс» не приносит компании денег, но позволяет разобраться в рынке «Безопасных городов».

В марте 2018 года «Ростелеком» представил новую стратегию развития компании на 2018–2022 годы, которая предполагает «переход к платформенной бизнес-модели» по примеру таких компаний, как Amazon, Apple, Google, и др. Новая стратегия должна позволить увеличить выручку «Ростелекома» до 375 млрд руб. к 2022 году. Оператор планировал направлять от 1 до 5% выручки на инвестиции в высокие технологии, такие как виртуальные сети, искусственный интеллект, индустриальный интернет, безопасность, биометрия.

Собственную платформу «Безопасный город» «Ростелеком» развивает с 2014 года. Проект реализуется на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской, Тюменской, Вологодской, Архангельской, Омской областей, на Алтае и в ряде других регионов. Оператор не раскрывает выручку от продажи подобных услуг. Но выручка от направления «Умный город», куда входит «Безопасный город», по итогам 2018 года составила 28,3 млрд руб., увеличившись на 46% по сравнению с показателем 2017 года. К 2022 году выручка от этих проектов должна вырасти на 50%, указал представитель «Ростелекома».

Представитель «ИКС Холдинга» Юлия Остроухова отметила, что рынок гражданской ИТ-продукции для безопасности в городе становится сильно конкурентным. «У «Ростелекома» мощная инфраструктура, компания заняла нишу на рынке «Безопасного города». Стратегический альянс с таким партнером позволит усилить позиции на этом рынке и значительно повысить качество нашей продукции, что в итоге позитивно отразится как на компаниях, так и на уровне личной и общественной безопасности граждан», — отметила она.

Совладелец ИТ-компании Altechа Демид Костерев считает, что при прошлой продаже за год компания подорожала на 20%, то есть при прежней динамике сейчас она может подорожать на 10% за полгода. «При сохранении темпов роста сейчас стоимость компании может быть 704 млн руб. Таким образом, при отсутствии внешних кризисов 51% акций сейчас может стоить в среднем 340 млн руб. Но эти данные очень примерные, на стоимость могут негативно повлиять различные факторы, как например изменение числа собственников, так и скрытые мотивы продажи», — отметил Костерев.

По оценке iKS-Consulting, всего в 2018 году объем рынка «Систем городского видеонаблюдения» составил 9,4 млрд руб. В 2019 году ожидается рост этой категории на уроне 32%, в том числе за счет программы модернизации системы видеонаблюдения в Москве. На программное обеспечение для «Безопасного города» из этой суммы приходится около 35%.

При этом в 2018 году объем рынка цифровых решений «умного» города превысил 81 млрд руб., а в 2019 году ожидается его сокращение до 77,1 млрд руб. из-за сокращения затрат города Москвы на реализацию отдельных направлений в рамках «Умного города», считают эксперты IKS-Consulting.

Теги: сделка, Антон Черепенников, «Ростелеком»
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