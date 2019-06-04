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Налоговая служба США начала проверку сервиса Uber

Налоговая служба США (IRS) начала проверку выплат сервиса такси Uber за 2013–2014 годы. Об этом сообщается в документе, который IRS направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Отчисления Uber проверяют и другие государственные и зарубежные налоговые службы. «Для основных налоговых юрисдикций компании налоговые годы с 2010 по 2019 год остаются открытыми. Основными налоговыми юрисдикциями являются США, Бразилия, Нидерланды, Мексика, Великобритания, Австралия, Сингапур и Индия», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что суммы налоговых выплат могут быть скорректированы, если это потребуется. Там также утверждают, что для этого зарегистрировали необходимое количество резервов в упомянутых юрисдикциях.

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Uber отмечает, что сроки окончания аудита очень неопределенные. Есть шанс, что «баланс неучтенных налоговых льгот существенно сократится в следующие 12 месяцев», уточняет компания.

Теги: Uber, налоговая служба, налоговые выплаты, IRS
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