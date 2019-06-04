В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

С 4 июня в России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» с новым названием «Зенит М». Об этом сообщается на сайте Ростеха, в который входит производитель фотоаппарата холдинг «Швабе».

В первой партии производитель выпустил 500 камер. Как указывается на официальном сайте «Зенита», стоимость обновленной модели — 460 тыс. руб. Фотоаппарат сделан на основе камеры Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики — в модели объектив «Зенитар» 35 мм f/1.0, выполненный из металла и стекла.

«Зенит М» — совместная разработка Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит в холдинг «Швабе») и немецкого производителя оптики Leica Camera AG.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отмечает, что фотоаппарат будет пользоваться спросом не только в России, но и за границей, так как производитель получил много предзаказов и «практически вся первая партия нашла своих покупателей».

Фотоаппарат «Зенит» производился в СССР с 1952 года. Он стал одним из первых однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире. Всего в СССР выпустили почти 40 тыс. таких камер. Их прекратили производить с 1956 года.