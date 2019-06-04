В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает телеканала NRK со ссылкой на полицию.

Имя задержанного не называется, указывается лишь, что он хорошо известен полиции и уже несколько лет жил в Норвегии. Россиянина задержали с применением предупредительных выстрелов и электрошокера утром 4 июня.

В результате удара ножом пострадал 30-летний филиппинец, он получил тяжелую травму. Полиция считает, что жертва была случайной.

Речи о теракте не идет, полиция расценивает случившееся как жестокое насилие. Сейчас специалисты оценивают психологическое состояние задержанного. Полиция проверяет, имело ли место злоупотребление психотропными веществами.

В январе в центре Осло произошел похожий инцидент. Тогда мужчина напал с ножом на женщину. Задержанным оказался россиянин, прибывший в Норвегию из Башкирии. Полиция тогда расценила случившееся как террористическую атаку.

