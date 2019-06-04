Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина

В Москве набережную реки Яузы рядом с ВГИКом назвали именем режиссера Станислава Говорухина. Об этом журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Решение присвоить набережной имя Говорухина принадлежит президенту Владимиру Путину. Володин добавил, что с этой просьбой к президенту обратились руководители всех фракций.

Решение принималось на заседании президиума правительства Москвы, отмечает ТАСС.

Как сообщает агентство, именем режиссера назовут часть проектируемого проезда № 690, который расположен между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, вдоль правого берега Яузы. Также на здании ВГИКа, который закончил Говорухин, появится памятная доска в честь режиссера,