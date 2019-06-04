Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,24 -0,10 EUR Бирж. 73,32 -0,15 Brent 61,22 -0,91% USD Нал. 65,56 64,76 EUR Нал. 73,73 72,90 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1244 +0,0002 BTC/USD Бирж. 7 985,96 -144,23 IMOEX 2 692,81 -1,36% RTSI 1 300,30 -1,13% DJIA 25 168,04 +1,40% Nasdaq 7 438,02 +1,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tiffany & Co. $120 (+27,56%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,13%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+118,05%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+35,32%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Tiffany & Co. $120 (+27,56%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,13%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+118,05%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+35,32%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
Чехия разрешила экстрадировать племянника экс-президента Армении Саргсяна Общество, 17:36 TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO Финансы, 17:33 Трамп назвал фейковой информацию о протестах против его визита в Британию Политика, 17:30 На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера Бизнес, 17:15 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 17:15 Производитель Brooke Bond счел «весьма удивительной» проверку Роскачества Общество, 17:13 Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании Общество, 17:06 Путин открыл в Москве памятник узникам концлагерей Общество, 17:05 В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники Политика, 17:04 Оставила без сладкого: как россиянка торгует тортиками без сахара в США Pro, 16:59 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 16:49 Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина Общество, 16:46 В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина Общество, 16:38 Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Общество, 16:36
Общество ,  
0 
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина

В Москве набережную реки Яузы рядом с ВГИКом назвали именем режиссера Станислава Говорухина. Об этом журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Решение присвоить набережной имя Говорухина принадлежит президенту Владимиру Путину. Володин добавил, что с этой просьбой к президенту обратились руководители всех фракций.

Решение принималось на заседании президиума правительства Москвы, отмечает ТАСС.

Фотогалерея 
«Я делал кино для таких, как я»: памяти Станислава Говорухина

Как сообщает агентство, именем режиссера назовут часть проектируемого проезда № 690, который расположен между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, вдоль правого берега Яузы. Также на здании ВГИКа, который закончил Говорухин, появится памятная доска в честь режиссера,

Говорухин снял фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят». Как актер он участвовал фильмах «Асса» Сергея Соловьева, «9 рота» Федора Бондарчука и других. В 2011 году стал депутатом от «Единой России», на президентских выборах 2012 года был главой предвыборного штаба Путина, основанного на базе Общероссийского народного фронта.

Говорухин умер на 83 году жизни в июне 2018 года.

Теги: Яуза, набережная, Станислав Говорухин, ВГИК
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
Материалы по теме
Путин увековечил память режиссера Говорухина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter